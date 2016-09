Mit Ablenkung gegen Zahnarztphobie

Viele Kinder haben Angst vor der Behandlung beim Zahnarzt. In diesem Fall muss jedoch keine Hypnose oder Lachgas zum Einsatz kommen. Auch einfache Ablenkung kann Angst und Stress auf dem Behandlungsstuhl mindern, wie Forscher der King Saud Universität in Saudi Arabien herausfanden. An der Studie nahmen 56 „unkooperative“ Kinder teil. Die Probanden im Alter zwischen sieben und neun Jahren wurden nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Gruppen zugeordnet. Ein Teil der Kinder schaute sich ihre Lieblings-Cartoons über eine Spezialbrille an. Die anderen erhielten keinerlei Ablenkung. Alle Patienten mussten sich drei separaten Behandlungen (zahnärztliche Untersuchung, Injektion einer lokalen Betäubung, Behandlung des Zahndefekts) unterziehen. Es zeigte sich, dass die abgelenkten Kinder deutlich weniger Angst verspürten und sich „kooperativer“ verhielten als diejenigen aus der Kontrollgruppe – insbesondere während der Injektion.