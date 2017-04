Caffe Mocha bessert die Aufmerksamkeit

Wer konzentriert und wach bleiben möchte, sollte zum Caffe Mocha greifen. So ist die Kombination von Kaffee beziehungsweise Koffein mit Schokolade oder Kakao nach neuesten Erkenntnissen ein Muntermacher par excellence. Dies entdeckten Wissenschaftler der Clarkson University in Potsdam (US-Bundesstaat New York). Für die Studie tranken Freiwillige Kakao, Kakao mit Koffein, Koffein ohne Kakao oder ein Placebo-Getränk, das weder Koffein noch Kakao enthielt. Anschließend unterzogen sie sich Tests, in denen die kognitive Leistungsfähigkeit und Stimmungslage erfasst wurden. Dabei zeigte sich, dass Kakao die Durchblutung im Gehirn anregte und dadurch die Aufmerksamkeit verbesserte. Allerdings erhöhte Koffein allein die Ängstlichkeit. Dieser Effekt wurde jedoch durch Zugabe von Kakao gemildert. Nach Angaben der Forscher ist dies ein guter Grund, bei geistigen Anforderungen zu Kakao oder kakaohaltigen Kaffeegetränken zu greifen. Kakao und heiße Schokolade enthalten ebenfalls Koffein, allerdings nur in geringen Mengen.