Magnesium gegen Volkskrankheiten

Eine Ernährung mit viel Magnesium kann das Risiko für Volkskrankheiten wie Herzleiden, Schlaganfälle und Typ-2-Diabetes spürbar senken. Zu diesem Ergebnis gelangten Forscher von der Zhejiang und der Zhengzhou Universität in China. Sie hatten die Studiendaten von mehr als einer Million Teilnehmern aus neun Ländern ausgewertet. Diejenigen mit der höchsten Magnesiumzufuhr in der Nahrung hatten ein zehn Prozent niedrigeres Risiko für eine Herzgefäßerkrankung. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall sank um zwölf Prozent. Die Gefahr, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, reduzierte sich mit einer magnesiumreichen Kost sogar um 26 Prozent. Bereits eine zusätzliche Zufuhr von 100 Milligramm Magnesium am Tag wirkte sich positiv aus. Diese Menge ist bereits in einer Handvoll Kürbiskerne enthalten. Ebenfalls reich an Magnesium sind Nüsse, Bohnen, Kakao, Vollkornprodukte und grün-blättrige Gemüse. (BMC Medicine)